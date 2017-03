NEW PORT RICHEY – Aligator tampaknya bukan hewan yang aneh muncul di ruang publik wilayah Florida, Amerika Serikat (AS). Sebab reptil besar ini kembali terekam di lapangan golf di negara bagian AS tersebut.

Sebagaimana dikutip dari Russia Today, Sabtu (4/3/2017) penampakan itu direkam ketika satu keluarga sedang main golf di Seven Springs Golf and Country Club pada Kamis 2 Maret 2017.

Video: Youtube Storyful News

Pertama kali yang menyadari penampakan aligator itu adalah Nolan Respess. Ia memberi tahu istrinya tentang aligator itu namun sang istri, Phyllis Respess, malah memilih langkah seribu.

Namun, adik ipar Phyllis, Norma, memilih mengeluarkan ponsel dan merekam penampakan tersebut. Pada rekaman itu, reptil besar tersebut dengan santai berjalan sambil mencengkeram ikan besar di mulutnya.

“Itu menakjubkan, saya tidak pernah melihat yang seperti itu sebelumnya,” tutur Norma sambil merekam penampakan aligator itu. Tanpa mempedulikan para pemain golf, aligator itu tidak lama kemudian kembali ke kubangan air di lapangan golf.

Ini bukan pertama kalinya aligator muncul di lapangan golf wilayah Florida. Sebelumnya, pernah ada aligator yang sangat besar terekam serta pihak pengelola lapangan golf menyatakan hewan itu memang tinggal di sana dan tidak mengganggu para pemain golf.