Bagi Anda yang terlewatkan menyimak berita hot Okezone, Sabtu (4/3/2017) kemarin, tidak usah khawatir. Berikut berita terpopuler.

1. Bukti Marquez Takut dengan Potensi Maverick Vinales

MAVERICK Vinales bisa dibilang salah satu kandidat kuat kampiun MotoGP 2017. Hal itu bisa dilihat dari pencapaian yang dilakukan Top Gun –julukan Vinales– bersama Tim Movistar Yamaha di tiga tes yang sudah dilakukan (Valencia, Sepang dan Phillip Island).

Pada tiga tes tersebut, rider berusia 22 tahun selalu menjadi yang tercepat! Melihat Vinales tampil luar biasa bersama tim anyarnya (sebelumnya Vinales membela Suzuki), Marc Marquez (Repsol Honda) selaku juara bertahan MotoGP mulai ketar-ketir.

2. Raja Salman Terkejut Dengar JK Cerita Ini

Siapa sangka Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud bisa terkejut mendengar cerita Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Pembawaannya yang kalem, Raja berumur 81 tahun itu ternyata terkejut setelah JK menceritakan pengalamannya sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia.

Apalagi, setelah JK menyebut Dewan Masjid Indonesia membawahi lebih dari 800 ribu rumah ibadah.

3. Ahok Diduga Langgar UU Aparatur Sipil Negara

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) lantaran telah melakukan penyalahgunaan wewenang.

Hal itu diungkapkan Dewan Pembina Jaringan Pemantau Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Yusfitriadi, saat berbincang dengan Okezone, tadi malam.

4. Ini Sosok yang Diinginkan Messi untuk Jadi Pelatih Barcelona Berikutnya

Megabintang Barcelona, disebut-sebut sudah menyampaikan pendapatnya ke board Blaugrana perihal keinginannya untuk melihat Jorge Sampaoli menggantikan Luis Enrique sebagai entrenador klub musim depan. Ini menurut laporan yang diturunkan Diario Gol.

Messi diyakini tengah membicarakan kontrak baru di Camp Nou dan juga percaya bahwa Barca membutuhkan setidaknya empat pemain baru pada jendela transfer musim panas mendatang untuk membuat mereka kembali menjadi tim nomor satu dunia.

5. Arsenal Inginkan Mourinho sebagai Pengganti Arsene Wenger

Arsenal ternyata disebut-sebut sempat membuat penawaran untuk Jose Mourinho, sebelum The Special One akhirnya memutuskan menerima tawaran pekerjaan dari Manchester United!

The Gunners memberikan proposal untuk Mourinho, tak lama usai ia dipecat oleh Chelsea. Pria Portugal itu ditendang oleh The Blues pada Desember 2015, hanya beberapa bulan usai membawa klubnya memenangkan titel juara Liga Primer Inggris pada 2014-2015.

6. Astaga! Perempuan di India Dikremasi ketika Ia Masih Hidup

Seorang perempuan di India dilaporkan dikremasi dalam keadaan masih hidup. Hal ini memicu polisi menyelidiki siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya insiden tersebut.

Pada Sabtu 25 Februari, Rachna Sisodia (24) dinyatakan meninggal dunia oleh dokter di Rumah Sakit Sharda yang berlokasi di Kota Noida. Dokter menyebut penyebab kematian perempuan itu adalah infeksi paru-paru.

