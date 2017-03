JAKARTA - Jelang peringatan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menggelar nonton bareng film 'In The Time of Butterflies' di Kantor LBH, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (4/3/2017).

Pengacara publik LBH Jakarta, Pratiwi Febri menjelaskan film ini terinspirasi dari kisah nyata tiga orang perempuan bersaudara Mirabal di Republik Dominika pada tahun 1960-an.

Ketiga perempuan tersebut dibunuh karena terlibat dalam perjuangan menggulingkan pemerintahan diktator Jenderal Leonidas Trujillo. Pemerintahan diktator yang membunuh siapa saja yang menentangnya. Sekira 30.000 orang dihukum mati pada rezimnya.

"Jadi konteks sosial politik Dominika pada waktu itu seperti itu. Jadi wanita masih second line. Mereka mencoba untuk berjuang. Mereka berontak. Akhirnya Presiden Trujilo berhasil ditumbangkan beberapa bulan setelah mereka meninggal," jelas Pratiwi.

Menurut Pratiwi, melalui film ini, LBH Jakarta ingin menyampaikan bahwa kaum perempuan haruslah bangkit melawan ketidakadilan yang kerap diterimanya, akibat berbagai konflik sosial dan politik.

Termasuk yang sering terjadi saat ini seperti menjadi korban pemggusuran dan korban konflik agama. "Dalam setiap konflik sosial perempuan selalu jadi korban berulang. Perempuan harus mulai bergerak. Jangan hanya memberikan perlindungan kepada kekerasan seksual tapi juga harus kritis membangun iklim demokrasi," harapnya.