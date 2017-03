JAKARTA - Blusukan mungkin sering dilakukan oleh pejabat untuk meninjau warganya. Namun, kali ini kegiatan tersebut dilakukan oleh sekelompok anak muda yang tergabung dalam Indonesian Malaysian Club (IMC).

Mereka mengunjungi pemukiman nelayan di Kampung Cilincing, Jakarta Utara. Masuk di gang-gang sempit, para pemuda tersebut melihat proses pengolahan kerang laut yang dilakukan warga setempat.

Kondisi di pemukiman nelayan itu sendiri tidak telalu bersih. Beberapa got tampak menyumbat. Belum lagi sampah yang menggunung di bibir pantai. Namun, kondisi tersebut tak menyurutkan masyarakat dalam beraktivitas.

"Setiap hari ini kami lakukan. Kemudian, dijual pakai gerobak sampai ke tengah kota," tutur seorang ibu yang tengah mengupas kerang.

Melihat kondisi lingkungan yang kurang sehat, Founder of IM Club, Diaz Hendropriyono bersama Hope for All (HFA) Indonesia dan organisasi pemuda lainnya berinisiatif mengadakan penyuluhan mengenai kebersihan dan kesehatan. Kegiatan ini disambut positif oleh para masyarakat yang bermukim di sana.

"Memang kebersihan masih menjadi masalah, seperti mereka belum tahu mengolah sampah dengan benar dan got juga tidak bersih. Jadi kebersihan diri dan lingkungan ini yang menjadi fokus kami," ucap Founder HFA, Dewi Ema Anindia, Sabtu (4/3/2017).

Sebagian warga juga terdeteksi terkena penyakit kulit lantaran kualitas air yang digunakan kurang baik. Selain itu, menderita hipertensi akibat pola makan yang tidak sehat.

"Setelah penyuluhan ini nanti beberapa bulan kami kembali. Masyarakat akan diberi kuesioner untuk melihat dampak kegiatan, apakah memberi perubahan atau tidak," tukasnya.