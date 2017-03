NEW YORK - Bagi setiap perempuan, merelakan pria yang kita cintai untuk bersama dengan perempuan lain tentunya bukanlah hal yang mudah dilakukan. Namun, lain halnya dengan perempuan satu ini yang ingin suaminya bisa bahagia dengan menemukan perempuan lain.

Amy Krouse divonis dokter bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Ia diketahui menderita kanker ovarium. Menyadari jika ia tidak akan lama lagi berada di dunia ini, Amy yang beprofesi sebagai seorang penulis pun menuliskan daftar pesan terakhirnya untuk orang-orang yang ia cintai termasuk suaminya, Jasom.

Khusus untuk suaminya, Amy menulis sebuah pesan memilukan yang mungkin tak sanggup dilakukan oleh banyak perempuan. Ia meminta Jason untuk menemukan cinta yang baru setelah dirinya pergi untuk selamanya. Amy mengaku begitu mencintai Jason dan berharap suaminya itu tidak akan menghabiskan sisa hidupnya sendirian. Ia percaya Jason bisa bahagia bersama perempuan lain.

Amy menulis pesan terakhirnya tersebut di koran ternama Amerika Serikat (AS) yaitu The New York Times dengan judul 'You May Want to Marry My Husband' atau mungkin Anda ingin menikahi suamiku.

Sebagaimana disitat dari Mirror, Minggu (5/3/2017), Amy menyatakan dirinya telah menikah dengan seorang pria yang sangat luar biasa selama 26 tahun.

"Sebenarnya saya ingin menghabiskan setidaknya 26 tahun yang lain bersamanya," tulis Amy dalam artikelnya.

Amy dan Jason yang berasal dari Chocago bertemu pada 1989 ketika usia mereka baru menginjak 24 tahun dan menjalani kencan buta. Merasa cocok keduanya pun memutuskan menikah. Mereka kemudian dianugerahi tiga anak.

Namun kesempurnaan keluarga Amy rusak pada September 2015. Kal itu, Amy yang merasakan sakit di perutnya mengira dirinya menderita usus buntu. Tetapi hasil pemeriksaan dokter bak kilat menyambar di siang bolong.

Kini Amy telah bertekad bulat untuk membantunya membangun masa depan suaminya tanpa kehadiran dirinya. Dalam tulisannya, Amy juga mengajak para pembaca untuk bertemu suaminya.

"Dia adalah orang yang mudah jatuh cinta. Saya menyadari itu pada satu waktu. Saya belum pernah menggunakan Tinder, Bumble atau eHarmony (situs kencan) tapi saya akan membuat profil umum tentang Jason di sini berdasarkan pengalaman yang kujalani dengannya selama 9.490 hari bersamanya," papar Amy.

Amy pun meyakinkan pembacanya yang mungkin akan menjadi penggantinya dengan menyebut bahwa Jason adalah suami dan ayah yang sangat penyayang. (rav)