SAINT LOUIS – Mengerikan, penampakan aneh terekam dari pohon yang ada di sebuah permakaman. Pasalnya, terlihat kobaran api yang seakan terjebak di dalam pohon dan perlahan membakarnya.

Usut punya usut, api itu muncul diduga akibat sambaran petir kuat ke pohon tersebut. Namun yang membuatnya menjadi seram adalah pohon itu terbakar dari dalamnya, sedangkan bagian atasnya terlihat normal.

Video: Youtube What In The World

Sebagaimana dikutip dari Russia Today, Senin (6/3/2017), video itu diabadikan dan diunggah oleh Jim Probst yang rumahnya tidak jauh dari permakaman di Kota Saint Louis, Amerika Serikat, tersebut.

Dalam rekaman itu terlihat bekas hantaman bak cakaran di batang pohon dengan dasar yang memperlihatkan bara api. Namun hingga kini masih belum diketahui pasti bagaimana api itu bisa muncul di dasar pohon.

Media setempat mewartakan bahwa pemanasan cepat akibat samparan petir serta kelembapan di pohon dan tanah menjadi penyebab munculnya api tersebut.