Terkait Recall, Pemilik Mobil Mulai Bertanya ke Diler Mercedes Benz

JAKARTA - Mengetahui pemberitaan soal Mercedes Benz yang akan me-recall 1 juta mobil, pemilik mobil langsung bereaksi dengan mencari informasi yang lengkap ke diler. Lantas apa yang akan dijawab oleh Mercedes Benz Indonesia (MBI)?.

"Tentunya jawaban kami so far kami menyampaikan jangan khawatir kalau memang belum ada pemeritahuan (recall) berarti memang kendaraan yang dipakai oleh pelanggan sekalian memang aman atau tidak kena dampaknya." kata Kariyanto Hardjosoemarto, Deputy Director of Sales Operation MBC and Network Development MBI kepada Okezone.

Ia menambahkan sampai saat ini tidak ada informasi dari kantor pusat untuk melakukan recall. "Nanti kalau ada instruksi dari kantor pusat bahwa model dengan tahun pembuatan sekian perlu dilakukan pengecekan, kami akan ikuti langkah-langkah tersebut," terang Kariyanto.

Berkaca dari kasus yang sudah pernah ada sebelumnya, terang Kariyanto, pihaknya tidak akan mengambil tindakan sendiri tanpa ada persetujuan dari kantor pusat.

"Sebelum keluarnya instruksi secara rinci penyebabnya apa, tindakannya apa, lakukan pengecekan pada bagaimana, ada komponen yang harus diganti ya ganti. Tapi sampai saat ini kami belum dapat informasi dari sana, kalau ada informasi kami akan beri tahu," jelas dia.

Sebanyak 1 juta unit mobil Mercedes Benz di seluruh dunia akan di-recall. Masalahnya ada pada sekring yang bisa menyebabkan mobil terbakar. Setidaknya sudah ada 51 laporan yang masuk ke pihak Mercedes Benz terkait masalah tersebut. Laporan terbanyak berasal dari Amerika Serikat.

Model yang di-recall adalah A Class, B Class, C Class, E Class, CLA, GLA, dan GLC. Mobil-mobil tersebut tergolong baru yakni merupakan model 2015-2017. (san)