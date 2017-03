JAKARTA – Perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi Asosiasi Negara-negara Lingkar Samudera Hindia (KTT IORA 2017) hari ini dimulai dengan pertemuan Council of Minister (COM) yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. COM hari ini akan membahas secara lebih detail rancangan IORA Concord dan Action Plan IORA yang sebelumnya telah didiskusikan pada pertemuan pejabat senior (SOM) kemarin.

Selain kedua dokumen inti KTT IORA 2017 tersebut, dalam pertemuan COM juga akan dibahas mengenai rancangan deklarasi pencegahan terorisme dan ekstremisme yang menjadi komitmen IORA. Dengan deklarasi tersebut, IORA menyampaikan pesan positif dalam penganggulangan terorisme kepada dunia.

"Deklarasi ini adalah refleksi komitmen IORA untuk menjaga perdamaian, stabiltas dan mendorong pesan toleransi, perbedaan serta moderasi di kawasan Samudera Hindia," kata Menlu RI Retno LP Marsudi, saat membuka COM IORA 2017 di Jakarta Convention Center, Senin (6/3/2017).

KTT IORA 2017 mengambil tema "Strengthening Maritime Cooperation for Peaceful Stable and Prosperous Indian Ocean" yang menjadi tujuan utama Indonesia dalam kepemimpinannya di IORA. Pertemuan ini adalah KTT pertama yang digelar IORA sejak organisasi ini dideklarasikan pada 6 Maret 1997.