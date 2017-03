JAKARTA – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan menteri dari berbagai negara di hari kedua penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asosiasi Negara-negara Lingkar Samudera Hindia (KTT IORA 2017). Pagi tadi, Menlu Retno bersama Menlu Afrika Selatan Maite Nkoana-Mashabane dan Menlu Australia Julie Bishop memimpin pertemuan tingkat menteri dan merumuskan sembilan poin kesepakatan.

Berdasarkan jadwal, setiap pertemuan bilateral dalam KTT IORA 2017 akan berlangsung sekira 15 menit. Pertemuan bilateral pertama sore ini adalah antara Menlu Retno dengan Menteri Dalam Negeri Uni Emirat Arab, Dr. Maitha Salam Al Shamsi.

Kemudian, Menlu Retno akan bertemu dan menggelar pembicaraan bilateral dengan Wakil Menteri Singapura Dr. Mohammad Maliki bin Osman; Menteri Luar Negeri Komoros, Mohamed Bacar Dossar; Sekretaris Kabinet Kenya, Dr Amina C. Mohamed; dan Menlu Mauritius, Seetanah Lutchmeenaraidoo. Sedangkan dari negara non-anggota IORA, Menlu Retno akan menemui Penasehat Keamanan Nasional Myanmar, U Thang Tun.

KTT IORA yang digelar di Jakarta dari 5-7 Maret 2017 merupakan pertemuan tingkat tinggi pertama dalam sejarah asosiasi negara lingkar samudera hindia itu. KTT IORA 2017 akan menghasilkan empat dokumen inti yang akan dideklarasikan pada hari terakhir KTT.

Keempat dokumen itu adalah IORA Concord, IORA Action Plan, IORA Declaration on Preventing and Countering Terorism and Violent Extremism, serta Joint Declaration IORA Business Community to Build Partnership for Sustainable and Equitable Economic Growth.