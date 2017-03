DEPOK - Program One Kecamatan One Center Of Enterpreneurship (OK OCE) yang di gagas Calon Gubernur (Cagub) Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Anies Baswedan- Sandiaga Uno, ternyata tidak hanya diminati oleh warga Jakarta saja. Namun, warga Depok juga begitu antusias dengan program tersebut.

Terlihat dihadapan warga Depok, Cawagub DKI Jakarta Sandiaga Uno menjelaskan, program OK OCE pertama kali di luncurkan sebagai suatu inovasi sebuah usaha bisa dijalankan melalui garasi rumah.

"Bulan Januari lalu sampai saat ini saya mendapatkan data, sudah ada 5.000 lebih pengusaha yang meningkat setelah ikut OK OCE," ujar Sandi dalam talkshow OK OCE Emang OK di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Senin (6/3/2017).

Sandi melanjutkan, salah satu pengusaha yang sukses mengikuti program OK OCE yaitu Winda warga Duren Sawit, Jakarta Timur, yang kini sudah memiliki 60 mitra dan membuka konsultasi bagi warga Jakarta yang ingin membuka usaha laundry kiloan.

"Sebelum ikut OK OCE, usahanya tidak sebesar sekarang bu, dia udah punya deterjen ramah lingkungan juga karena dia sarjana teknik Kimia. Income-nya dia sekarang sudah Rp 20 juta lebih per bulannya," tutur Sandi.

Seperti diketahui, suksesnya Program OK OCE membuat Calon Pentahana Pilkada DKI, Meniru program serupa. Namun Sandi tidak mempermasalahkan hal tersebut. Baginya, bukanlah sebuah masalah jika program yang dicanangkannya jadi contoh.

"‎Kalau ditiru, ya berarti produk kita bagus. Tapi kita bakal tingkatkan program OK OCE yang kita miliki," pungkas Sandi. (sym)