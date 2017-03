JAKARTA - Berpikir kritis menjadi salah satu kemampuan yang perlu dimiliki anak muda saat ini. Untuk itu, kamu pun harus bisa melatih berpikir kritismu agar semakin tajam.

Salah satu cara yang bisa kamu lakukan untuk melatih berpikir kritis adalah dengan mengikuti kompetisi, seperti kompetisi paper yang bisa diikuti oleh sejumlah mahasiswa. Dalam kompetisi Academic Paper sendiri merupakan sebuah kompetisi yang mengajak mahasiswa Indonesia untuk membuat paper. Kompetisinya sendiri dibagi menjadi dua bagian yakni Academic Paper dan Innovation Paper.

Salah satu mahasiswa yang berhasil mendapatkan juara dalam kompetisi ini adalah dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sumandi. Dia merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi. Selain itu juga ada Faradilah Hasan yang merupakan mahasiswa jurusan Akuntansi.

Tim UMY yang tergabung dalam Group of Economics Students for Indonesia Development (GESFID) ini berhasil meraih juara sebagai best paper terbaik dalam academic paper. Hal tersebut seperti disampaikan oleh Sumandi saat dinukil dari laman Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

“Dalam penelitian ini saya mengembangkan model early warning system. Dengan menggunakan alat early warning system ini dapat digunakan sebagai model untuk mendeteksi krisis dalam perbankan syariah. Kesimpulannya adalah apabila perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi mampu stabil, maka akan dapat mendorong perekonomian indonesia dan dapat menurunkan tingkat kemiskinan dikarenakan bergerak pada sektor rill,” ujarnya.

Tujuan dari diadakannya kompetisi ini adalah untuk mengajak mahasiswa agar bisa berpikir kreatif. “Khususnya dalam ekonomi syariah,” tambahnya.