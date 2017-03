JAKARTA - Masa kampanye putaran kedua pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 dimulai hari ini, Selasa (7/3/2017). Tim pemenangan nomor urut 3, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno, gencar melakukan gerakan kembali terjun ke masyarakat langsung atau blusukan.

Tim pemenangan Anies-Sandi, Naufal Firman Yursak, mengatakan strategi paling efektif untuk menyampaikan pesan-pesan kampanye kepada masyarakat di putaran kedua adalah terjun langsung ke kalangan masyakarat.

"Kita akan kembali untuk menyapa masyarakat," ucapnya saat dihubungi Okezone, Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Menurutnya, dalam blusukan tersebut, paslon nomor urut 3 ini akan kembali menyampaikan dan menegaskan tiga program unggulan Anies-Sandi saat kampanye di putaran pertama. "Jadi kita sudah mulai lagi untuk menegaskan tiga program-program unggulan kita kepada masyarakat, penyedian lapangan kerja, pendidikan tuntas berkualitas, dan program 'One Kecamatan One Center Entrepreneurship (OK OCE)''," paparnya.

Sebelumnya diberitahukan, Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua diikuti oleh dua pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur, yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno. Para paslon mulai melakukan kampanye hari ini. Selain itu, masa kampanye puteran kedua hanya berlangsung dari 7 Maret-15 April 2017. Sedangkan waktu pencoblosan akan dilaksanakan 19 April 2017.