JAKARTA – Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, program pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)-Sylviana Murni memiliki kesamaan dengan program yang diusungnya.

Program milik Agus-Silvy yang dianggap mirip tersbebut adalah Pemberdayaan RT/RW. Program itu serupa dengan Program RW Siaga Anies-Sandi.

"Program bantuan usaha kecil menengah (milik AHY-Sylvi), kita sedang adopt ke OK OCE (One Kecamatan One Center of Entrepreneurship-red)," katanya di Posko Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Oleh karena itu, Sandi meminta kepada Relawan Bersatu yang merupakan dari simpul Agus-Silvy membantu serta turun berperan dalam menyosialisasikan program-program Anies-Sandi ke masyarakat. Itu termasuk untuk menepis kampanye hitam terhadap Anies-Sandi perihal penghapusan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Kita harus jangkau masyarakat karena banyak yang berpaling dari kita karena ditakut-takuti, KJP dihapus, KJS disetop, pasukan oranye dihentikan. Kita minta Relawan Bersatu bantu sebarkan berita baik, KJP, KJS, pasukan oranye dilanjutkan dan ditambah fasilitasnya," tutupnya.