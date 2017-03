JAKARTA – Calon gubernur (Cagub) DKI Jakarta Anies Baswedan menilai pendekatan yang dilakukannya kepada warga bersama Sandiaga Uno sesuai dengan pemikiran Muhammad Hatta (Bung Hatta).

"Pendekatan gerakan yang nanti kita usung di dalamnya ada unsur gotong royong yang fondasi pertama diletakkan oleh Bung Hatta," ujar Anies saat berziarah ke makam Bung Hatta di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (7/3/2017).

Anies melanjutkan, dirinya bersama Sandi berkomitmen untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Jakarta.

Menurutnya, program ekonomi kerakyatan Anies-Sandi juga terinspirasi dari aspek pemikiran Bung Hatta. Ia melihat ketimpangan yang selama ini hadir di Jakarta karena sistem ekonomi yang berpihak kepada sebagian bukan kebanyakan warga Jakarta. Salah satunya program One Kecamatan One Center Entrepreneur (OK OCE).

"Kami buatkan OK OCE sebagai jawaban untuk mengatasi ketimpangan terutama ketimpangan kesempatan dalam lapangan pekerjaan," tuturnya.

Cagub DKI Anies Baswedan bersama Meutia Hatta berziarah ke makam Bung Haata di TPU Tanah kusir. Foto Taufik Fajar/Okezone.

Selain itu, lanjut Anies, program mereka menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan gratis kepada warga Ibu Kota, sesuai dengan cita-cita Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia itu. "Agar membawa perubahan dan kebahagiaan bagi warga Jakarta," pungkasnya.