JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno, Mardani Ali Sera mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan sejumlah 'senjata' saat puteran kedua.

Dalam persiapan tersebut, Mardani menjelaskan, pertama, pihaknya akan memperkuat akar rumput dengan melanjutkan program-program sebelumnya.

Kemudian, ia juga meminta kepada seluruh elemen untuk bekerja dan mengawal di berbagai tempat pemungutan suara (TPS) yang menurutnya agak aneh terkait perolehan suara Anies-Sandi waktu puteran pertama.

"Kita akan mengawal dibeberapa TPS saat putaran kedua nanti," tuturnya saat dihubungi Okezone, Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Kata dia, pihaknya sudah mempunyai data dibeberapa TPS yang dinilai aneh. Karena suara Anies-Sandi hanya mendapatkan nol atau satu persen suara.

Selanjutnya, tim Anies-Sandi akan mempertajam programnya. Karena dinilai sekarang ini sudah head to head dengan pasangan calon petahana, Basuki Tjahja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

"Jadi kita akan lebih lugas, tajam dan lebih rinci di program kita," tuturnya.

Diberitahukan tiga program unggulan Anies-Sandi saat melakukan kampanye di putaran pertama yaitu penyedian lapangan kerja, pendidikan tuntas berkualitas, dan program 'One Kecamatan One Center Entrepreneurship (OK OCE).