JAKARTA - Ketua Umum Syarikat Islam (SI), Hamdan Zoelva berpendapat bahwa program OK OCE milik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno sejalan dengan ide pemikiran pendiri Syarikat Dagang Islam, Haji Samanhudi.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menuturkan, dasar perjuangan SDI sebelum Indonesia merdeka itu salah satunya yakni pergerakan dan pengembangan ekonomi harus dilakukan bersama-sama.

"Ini memang tujuan dari Syarikat Dagang Islam. Inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Syarikat Islam," kata Hamdan di Kantor SI, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2017).

Menurut Hamdan, perjuangan SI harus terus dilaksanakan, lantaran untuk menjadi bangsa yang kuat dan merdeka perlu membangun kekuatan ekonomi mulai dari pelaku usaha di akar rumput. Program OK OCE atau One Kecamatan One Centre for Entrepreneurship menjadi unggulan Anies-Sandi.

"Sejalan dengan OK OCE. Bangsa baru merdeka kalau sudah mandiri secara ekonomi, mandiri politik, dan mandiri budaya," tuturnya.

Sementara itu, di lokasi yang sama, calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Sandiaga Uno berkomitmen akan terus membangun perekonomian di berbagai lini. "Kami akan mendukung ekonomi rakyat yang menjadi pondasi perekonomian bangsa," kata Sandi, yang juga merupakan Ketua Dewan Ekonomi SI.

Sandi berjanji jika mendapatkan amanat untuk memimpin Jakarta, dirinya bersama Anies Baswedan akan terus memperkuat perekonomian rakyat, sesuai dengan perjuangan SI. "Ini salah satu ketertarikan dan sumbangsih saya dalam pengembangan ekonomi," tutupnya.