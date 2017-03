WASHINGTON - Gedung Putih baru saja dibuka kembali untuk yang pertama kalinya sebagai lokasi wisata publik pasca-Presiden Donald Trump menjabat. Pada hari pertama pembukaan, yakni Selasa 7 Maret, sekelompok anak-anak melakukan kunjungan dan berkeliling di kediaman sang presiden tersebut.

Berniat menyambut para tamu kecilnya, Presiden Trump memutuskan untuk hadir dan mengejutkan mereka. Sontak, kedatangan tiba-tiba orang nomor satu di AS itu membuat anak-anak yang hadir berteriak histeris. Wajah-wajah antusias dan kegirangan tergambar jelas saat anak-anak itu melihat Presiden Trump muncul dari balik sekat.

Momen menarik tersebut terekam dalam sebuah video yang kemudian diunggah melalui Twitter Direktur Message Strategy of White House, Cliff Sims.

Dalam video berdurasi 22 detik tersebut, Presiden Trump juga mampak meminta salah satu anak untuk mendekat padanya. Ia diketahui sebagai Jack Cornish (10) yang berasal dari Birmingham, Alabama.

You never know what surprises may await you on a @WhiteHouse tour! pic.twitter.com/VNLpoXRZs4— Cliff Sims (@CSims45) March 7, 2017