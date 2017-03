TERHITUNG sudah tiga tahun lamanya maskapai penerbangan Malaysia MH370 menghilang dan menyisakan misteri yang sukar dipecahkan. Sebanyak 239 orang penumpangnya beserta kru pesawat kini tak diketahui lagi jejaknya.

Sejumlah spekulasi tentang penyebab hilangnya Malaysia Airlines MH370 hingga kini terus bermunculan. Pesawat Boeing 777-200ER tersebut hilang dari pantauan radar kurang dari satu jam pascalepas landas dari Bandara Kuala Lumpur dengan tujuan Beijing, China, pada 8 Maret 2014.

Sebagaimana disitat dari CNN, Rabu (8/3/2017) berikut rekonstruksi waktu terkait beberapa hal yang terjadi sebelum MH370 dinyatakan hilang.

Lepas Landas (00.41)

Tepat pada pukul 00.41 dini hari waktu Malaysia (WM) Pesawat Boeing 777-200ER lepas landas dari Kuala Lumpur menuju Beijing.

Transmisi Terakhir (01.07)

Kemudian pada pukul 01.07 WM, salah satu sistem komunikasi di pesawat tersebut mengirimkan transmisi terakhir. Menurut CEO Malaysia Airlines, Ahmad Jauhari Yahya, tak ada hal yang mencurigakan karena pesawat diketahui terbang normal pada rute yang telah ditentukan.

Laporan Suara (01.19)

Pada 01.19 WM, seseorang di kokpit pesawat menghubungi pengawas udara dengan memberikan laporan suara ketika meninggalkan wilayah Malaysia dan masuk ke Vietnam. Laporan tersebut diketahui dilakukan oleh Kopilot MH370 Fariq Abdul Hamid.

"Baiklah selamat malam dari Malaysian Three Seven Zero," adalah kalimat terakhir yang didengar dari kokpit MH370.

Kata-kata tersebut merupakan istilah umum yang sering digunakan oleh pilot untuk menjalankan serah terima dari satu wilayah udara ke wilayah lain.

Transponder MH370 Mati (01.21)

Transponder MH370 berhenti berkomunikasi pada pukul 01.21 WM.

Transponder sendiri memiliki fungsi untuk mengirimkan pesan elektronik dari pesawat ke pengawas udara tentang nomor penerbangan, ketinggian, kecepatan dan rute. Informasi tersebut sifatnya sangat penting guna keperluan pengendali lalu lintas udara.

Jika transponder sebuah pesawat mati, maka pesawat akan kehilangan arah dan jarak pandang.

MH370 Hilang dari Radar Militer Thailand (01.22)

Radar Militer Thailand mendeteksi sebuah sinyal pesawat yang tak dikenal. Namun sinyal dari pesawat hilang tepat pada pukul 01.22 WM.

Radar Thailand Mendeteksi Pesawat Tak Dikenal

Radar Thailand mendeteksi adanya pesawat tak dikenal. Lokasinya terlacak berada di selatan provinsi Surathani. Pesawat tersebut diketahui mengambil arah penerbangan berlawanan dengan rute yang seharusnya diambil MH370.

Pesawat Berputar Arah (01.21-01.28)

Di antara pukul 01.21 hingga 01.28, pesawat yang terdeteksi radar Thailand tersebut tampak berputar arah.