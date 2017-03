JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kedatangan tamu dari delegasi Afghanistan. Delegasi dari negara yang dilanda perang tersebut bertandang untuk belajar bersama mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dalam kunjungan delegasi Afghanistan ini, akan dibahas juga aspek kelembagaan KPK. Mengingat, beberapa negara di dunia ingin mendisain lembaga pemberantasan korupsi yang independen.

"Afghanistan merupakan satu dari banyak negara yang memiliki keinginan belajar dan berbagi dengan KPK dalam melaksanakan upaya pemberantasan korupsi di negaranya," kata Febri melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Menurut Febri, beberapa negara lain juga pernah berkunjung atau bertemu dengan KPK di negaranya. Tujuannya ingin mempelajari disain institusi KPK agar dapat bekerja secara kuat dan independen.

"Diantaranya, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Vietnam, Yaman, Saudi Arabia dan Timor Leste," tutup Febri.

Adapun delegasi Afghanistan yang hari ini berkunjung ke KPK diantaranya, H.E Abdul Baseer Haidari, Minister of Justice; Mr. Sardar Mohammad Roshan, Advisor for the President; Mr. Said Hussain Fakhiri, General Director for Monitoring the implementation of anti-corruption strategy; Mr. Wahidullah Arghon, Deputy Attorney General; Ms.Annisa Rasooli, Chief Justice for Appellate Court of anti-corruption dan Amb. Roya Rahmani, Ambassador of Afghanistan to Indonesia.