JAKARTA – Menyambut Hari Perempuan Internasional yang diperingati pada hari ini, Rabu 8 Maret 2017, calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Salahudin Uno mengemukakan kebijakannya dalam memuliakan serta mengutamakan keamanan kaum hawa.

Kebijakan yang disebut-sebut Sandi salah satunya adalah pada program One Kecamatan One Center for Entreprenuership (OK OCE). Dalam program tersebut, para perempuan akan diberi kredit khusus.

"Karena kredit khusus perempuan itu berdasarkan survei kami, perempuan lebih amanah kalau dipinjami duit," katanya di Plaza Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2017).

Selain dinilai amanah, Sandi menilai perempuan sangat pandai membagi waktu dalam berusaha atau memulai usaha. "Jadi kita fokus, dan kita harapkan Jakarta ke depan akan equal right kesetaraan kepada perempuan," tutupnya.