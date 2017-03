KUTA - Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah Al-Shuaibi mendatangi Hotel Maxone Suite, Kuta, Badung, Rabu (8/3/2017) sekira pukul 23.20 Wita. Duta besar tersebut datang menggunakan mobil Mercy tipe S200 dengan plat nomor B 1884 STA.

Seperti diketahui, bahwa ada warga asal Arab Saudi yang mengeluarkan ancaman bom saat naik Pesawa Lion Air dengan rute Denpasar- Jakarta.

Pelaku diketahui bernama Aljohani Dakheeallah Awdah M (58). Namun, ada insiden yang saat ketibaan Dubes Arab Saudi itu di hotel terhadap awak media.

Salah seorang wartawan media asing bernama Raiza Andini diduga menerima perlakuan kurang mengenakan oleh Dubes Arab Saudi.

"Tanganku dicengkeram, handphone gue mau diambil sama dubes," kata Raiza.

Sementara salah seorang penerjemah dari Arab Saudi juga mengatakan meminta para awak media menyingkir atau tidak menghalangi laju sang dubes.

"Tolong hargai dikit," ungkapnya.

Dikabarkan sebelumnya, warga Arab Saudi Aljohani sedang berada Pesawat Lion Air berangkat dari Bravo 1 menuju landasan untuk persiapan take off Denpasar-Jakarta. Namun, saat dalam perjalanan di taxi way ada seorang penumpang yang duduk di seat 21 D (pelaku) berbicara dengan temannya bahwa "setelah pesawat ini terbang akan meledak".

Kata-kata tersebut telah didengarkan oleh seorang saksi bernama Kliengene Bohol, warga asal Philipina. Saksi saat itu pun langsung melaporkan kepada kru pesawat atas nama James Lasmin.

Kru pesawat langsung melaporkan peristiwa tersebut dan sempat menanyakan ke yang bersangkutan. Aljohano pun menyatakan bahwa dirinya hanya bercanda. Hingga sampai saat ini orang Arab Saudi tersebut sedang menjalani pemeriksaan.