JAKARTA - Hari Perempuan Internasional menjadi refleksi diri bahwa setiap wanita di seluruh dunia berhak mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam profesi maupun kehidupan sosial mereka.

Masih berkenaan dengan Hari Perempuan Internasional, kali ini Okezone ingin memaparkan sejumlah perempuan hebat yang berhasil meraih gelar-gelar profesor di bidang mereka masing-masing. Tidak hanya itu, mereka bahkan telah banyak menoreh prestasi yang tentunya membanggakan.

Dinukil dari laman The Best Master’s Degree, inilah daftar profesor perempuan paling inovatif yang pernah ada. Siapa saja mereka?

Jesmyn Ward

Wanita kelahiran 1977 ini, mungkin menjadi satu-satunya assosiasi profesor terbaru di Tulane University. Tapi dia juga menjadi profesor yang paling inovatif. Ward pernah mendapatkan sejumlah penghargaan, salah satunya National Book Award for Fiction.

Sarah Bergbreiter

Bergbreiter adalah seorang pengajar di University of Maryland, dimana di sana dia juga menjalani Maryland Microrobotics Laboratory. Dia telah mendedikasikan kariernya untuk pengembangan inovasi teknologi pada mesi. Berbagai penghargaan pun pernah diraih seperti DARPA Young Faculty Award sampai Presidential Early Career Award for Scietists.

Lisa Randall

Lahir di Quees, New York, AS, Randall adalah profesor di Harvard University. Kariernya banyak dihabiskan untuk melakukan penelitian pada partikel elemen dasar dan gaya fundamental. Buku-buku yang dikeluarkannya juga masuk dalam daftar 100 buku best seller New York Times.

Susan Lindquist

Profesor di Massachusetts Institute of Technology (MIT) telah menghasilkan sejumlah artikel. Bahkan dia juga telah mendapatkan penghargaan dan kehormatan lebih dari 15 kali.