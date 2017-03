JAKARTA - Jakarta Utara (Jakut) dan Jakarta Barat (Jakbar) masih menjadi lumbung suara pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot).

Menanggapi hal itu, tim sukses Anies-Sandi, Naufal Firman Yursak menuturkan, akan melakukan kampanye lebih intensif di dua wilayah tersebut. "Kita lebih intensif saja kampanye di dua wilayah itu," ujar Noval saat dihubungi Okezone, Jakarta, Rabu 8 Maret 2017.

Ia mengungkapkan, sudah ada strategi khusus yang akan dilakukan saat kampanye di dua wilayah tersebut. Namun, Naufal enggan memberikan strategi seperti apa yang akan dilakukan Anies-Sandi beserta tim suksesnya.

"Kalau strategi ada, tapi enggak mungkin kita ungkap. Karena yang pasti dan utama kita akan menyampaikan tiga program unggulan itu," tuturnya.

Tiga program unggulan tersebut, yakni penyedian lapangan kerja, pendidikan tuntas berkualitas, dan program 'One Kecamatan One Center Entrepreneurship (OK OCE) yang akan disampaikan kepada warga Jakbar dan Jakut.

"Kita akan lebih intensifkan akan menyampaikan pesan-pesan itu di Jakut dan Jakbar," ujarnya.