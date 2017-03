JAKARTA - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Krisna Mukti melaporkan orang tak dikenal yang mengancam akan menyebarluaskan foto-foto pribadinya yang berkonten pornografi melalui pesan aplikasi WhatsApp.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan adanya laporan dari Anggota DPR periode 2014-2019, sekaligus mantan pemain sinetron tersebut karena merasa terancam dengan modus pemerasan.

"Iya (benar) buat laporan kemarin sore. Saat ini kasusnya masih penyelidikan dan ditangani Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya. Pelaku juga sedang dicari," kata Argo saat dikonfirmasi, Kamis (9/3/2017).

Argo menjelaskan, Krisna mendapat pesan foto berbau pornografi dari nomor tak dikenal dan meminta sejumlah uang. Jika tidak dipenuhi, lanjut Argo, pelaku mengancam akan menyebarluaskan foto-foto tersebut ke media sosial.

"Pelaku mengancam dengan kata-kata 'Abang ini serius dan niat baik-baik atau cuma tanya rekening untuk tahu identitas dan alamat pemilik bank account? kalau itu tujuan abang, abang salah. I'm not stupid bang. Itu aku pinjam rekening temanku. Dan kayanya abang emang enggak mau baik-baik, So !!Sorry I'll share everything to all social media in Indonesia tonight, dari dulu abang enggak berubah, pembohong, penipu dan janji palsu, thanks and bye'," tutur Argo membacakan isi ancaman kepada Krisna.