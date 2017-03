JAKARTA - Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno mengidamkan kesadaran masyarakat Jakarta dalam melakukan pemberdayaam sampah seperti di Jepang.

Menurut Sandi, tingkat kesadaran rakyat negeri Matahari Terbit itu terbilang sangat tinggi dalam memperlakukan sampah. Bahkan, rakyat Jepang dapat menyulap sampah menjadi salah satu sumber ekonomi.

"Mimpi saya (Jakarta) bisa seperti beberapa kota di Eropa Utara maupun di Jepang. Kesadarannya (soal sampah) sangat tinggi," katanya di Posko Melawai. Kebayoran Baru. Jakarta Selatan. Kamis (9/3/2017).

Karena itu, Sandi menyatakan jika mendapatkan amanah dari masyarakat Jakarta untuk memimpin DKI, ia meyakini warga bisa lebih cepat diajarkan soal pengelolaan sampah ketimbang masyarakat Jepang.

"Kita harusnya bisa lebih cepat, bahwa semestinya never ever underestimate your own people, jangan pernah menganggap enteng atau rendah masyarakat kita. Karena kalau mereka diajarin cepat kok, mereka mau," tutupnya.