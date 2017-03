JAKARTA - Sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia telah menyandang status kampus berbadan hukum atau PTN-BH. Meski begitu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Ainun Naim menegaskan, status PTN-BH itu bukan privatisasi atau komersialisasi.

"Dengan status badan hukum otonominya akan bertambah, komitmen negara atau pemerintah tetap dan meningkat misalnya dari sisi anggaran. Terutama dalam memanfaatkan program-program yang ada di kementerian," tuturnya dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (9/3/2017).

Mewakili Menristekdikti Mohamad Nasir dalam kick off PTN-BH di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ainun mengingatkan beberapa hal krusial yang harus diperhatikan oleh kampus, seperti reputasi akademik serta jumlah dosen dan penelitian dosen dan dikutip oleh peneliti lain. Selain itu, ITS juga harus mampu meningkatkan jumlah mahasiswa internasional dan pertukaran mahasiswa.

"Dengan otonomi yang dimiliki PTN-BH diharapkan lebih cepat berkembang dan inovatif, jangan lupa diikuti dengan tata kelola yang baik," sebutnya.

Rektor ITS, Joni Hermana menambahkan, selama ini ITS telah menuai banyak prestasi. Bahkan, ada lebih dari 600 publikasi telah terindeks scopus.

"Apa yang kita lakukan ke depan adalah hal yang harus dihadapi, terutama perubahan abad informasi menjadi abad inovatif, perubahan gaya hidup, serta perubahan generasi di mana generasi kreatif akan tumbuh pesat," tukas Joni.