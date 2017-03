JAKARTA - Perguruan Tinggi diharuskan untuk memiliki jaringan yang luas dengan sejumlah perusahaan. Hal tersebut ditujukan agar mereka bisa menyalurkan bakat-bakat para mahasiswanya ke sejumlah perusahaan bergengsi.

Di beberapa negara, ada sejumlah perguruan tinggi yang memiliki jaringan paling besar di dunia. Seperti dinukil dari laman Times Higher Education (THE), Professor of International business di Korea University, Martin Hemmert menuturkan bahwa Korea telah menjadi salah satu negara yang berfokus tinggi pada bidang teknologi.

“Korea memiliki R&D intensif tertinggi di dunia dan fokus pada dunia industri,” ujarnya.

Selain itu, ada juga Chalmers University of Techology di Gothenburg yang berkolaborasi dengan Volvo Cars. Jumlah perguruan tinggi menjalin jaringan dan juga penelitian yang dilakukan sudah banyak.

Sementara itu, untuk perusahaan di Asia yang paling mendominasi adalah Korea. Ada banyak kampus-kampus di Korea yang mendominasi kolaborasi dengan Samsung. Salah satunya adalah Sungkyunkwan University (SKKU), yang merupakan kampus swasta.

Sementara itu, University of Warwick juga memiliki jarigan tersendiri dengan Jaguar Land Rover dan Tata. “Apapun yang memiliki dampak besar, perusahaan tidak akan mempublishnya. Itu yang selalu menjadi masalah,” ungkap Chair of the Warwick Manufacturing Group, di University of Warwick, Kumar Bhattacharyya.

Alasan banyak perusahaan tidak ingin mempublikasikan hal tersebut, karena fakta bahwa universitas itu berfokus pada akademisi. “Itu salah satu penyebab kenapa tidak banyak universitas yang memiliki koneksi dengan perusahaan,” jelasnya.

Amerika Serikat sendiri menjadi salah satu negara yang perguruan tingginya paling banyak memiliki link dengan perusahaan. Sementara di posisi kedua terdapat Korea Selatan, disusul dengan Jerman, Prancis, Swedia dan Inggris.

Rektor dari Eindhoven University of Technology (TUE), Frank Baaijes menambahkan bahkan dengan kolaborasi ini maka akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam.

“Tentang tantangan yang ada, selain itu juga lebih paham dengan apa yang benar-benar dibutuhkan di dunia industri. Ini adalah gerbang untuk mengetahui bagaimana kita bisa melakukan sesuatu dan mengaplikasikannya ke kehidupan yang nyata,” tambahnya.