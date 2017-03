Wow! Ada Adegan Tsunami Mobil di Film 'The Fate of The Furious'

CALIFORNIA – Jelang perilisan film terbaru 'The Fate of The Furious ', sebuah trailer beberapa adegan menegangkan mulai ditampilkan. Salah satu adegan yang cukup menarik yakni terjadinya "tsunami mobil".

Puluhan mobil otonom (tanpa sopir) dikendalikan dari jarak jauh dan mengarah ke kerumunan kejar-kejaran yang sedang terjadi. Bahkan, beberapa mobil otonom yang diparkir terjun bebas dari beberapa gedung tinggi di pusat kota.

Hasilnya, lalu lintas kota menjadi medan tsunami puluhan mobil yang saling bertabrakan. Aksi menegangkan ini sangat menarik dilihat, namun tampaknya 'The Fate of The Furious ' coba memperkenalkan kecanggihan mobil otonom dengan kelemahannya yakni sistem canggih yang mudah diretas.

Film 'The Fate of The Furious' yang tayang perdana bulan depan akan menampilkan beberapa mobil klasik dan modern. Di antaranya, penampilan perdana Dodge Challenger yang dikabarkan memiliki tenaga mencapai 757 tenaga kuda serta Nissan BEI Concept yang sempat diperkenalkan tahun lalu.

Mengutip dari Motor1, pembuatan film 'The Fate of The Furious' sendiri melibatkan puluhan mobil ternama dengan nilai mencapai USD17 juta atau setara Rp22 miliar.