JIKA ditanya benda apa yang selalu mendampingi Anda di segala kesempatan, jawaban yang mungkin dengan cepat terlontar adalah ponsel. Berbagai aktivitas kini bisa dilakukan lebih mudah dengan bantuan smartphone yang ada dalam genggaman Anda. Sebegitu fungsionalnya sebuah smartphone, tak heran jika orang mungkin lebih khawatir meninggalkan ponselnya dibanding jika dompetnya ketinggalan.

Perkembangan ponsel juga sangat pesat, jika dulu secara fungsi hanya bisa digunakan untuk menelepon dan SMS, kini ponsel bahkan bisa diandalkan untuk memotret, mendengarkan musik, dan bahkan menonton film. Salah satu brand smartphone yang selalu update dengan teknologi terdepan adalah Advan G1.

Advan G1 tercipta dan terinspirasi dari keinginan masyarakat Indonesia. Kerennya, smartphone pendatang baru ini ternyata merupakan besutan anak bangsa. Dengan sistem operasi sendiri berbasis Android Marshmallow 6.0 yang diberi nama IDOS 6.1.2 (Indonesia Operating System), Advan G1 siap memberikan kesempurnaan dan kemudahan untuk aktivitas Anda sehari-hari. Terlahir dari Indonesia untuk konsumen Indonesia, Advan merasa bangga bisa berkontribusi dan menghasilkan produk berkualitas.

Advan G1 memang melibatkan konsumen dalam prosesnya merancangnya. Mulai dari survei keinginan konsumen bersama lembaga survei MARS, hingga mengimplementasikannya menjadi smartphone canggih, berkualitas setara brand internasional, namun tetap terjangkau masyarakat.

Advan G1 dan IDOS ini memang bisa lebih memahami masyarakat Indonesia karena menangkap dengan jeli kebiasaan masyarakat bertransaksi belanja online. IDOS mampu memproteksi data pembayaran masyarakat sehingga masyarakat dapat bertransaksi online dengan aman. Sesuai dengan namanya, IDOS memang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia karena merupakan operating sistem pertama dan satu-satunya yang dikembangkan brand nasional.

Mengenai harga, Advan G1 juga bisa menjadi pilihan tepat bagi Anda yang memiliki budget di bawah Rp3 juta. Hanya dengan budget Rp2 jutaan, fitur dalam smartphone seharga Rp8 jutaan sudah bisa Anda nikmati. Tilik saja kemewahan kamera yang tersemat dalam Advan G1. Dilengkapi rear camera 13 MP dan front camera 8 MP, Advan G1 menggunakan lensa Largan untuk memberikan hasil foto dengan kualitas terbarik. Sekadar bocoran, lensa tersebut masuk dalam kategori lensa premium dari produsen kelas dunia, Largan Precision, yaitu produsen lensa kamera yang dipercaya berbagai brand terbaik dunia.

Anda yang hobi selfie juga akan dimanjakan dengan sensor premium untuk mendapatkan hasil foto yang lebih tajam dan warna yang lebih cerah. Lensa tersebut memiliki aperture f/2.0 untuk rear camera dan f/2.2 untuk front camera sehingga mampu meningkatkan sensitivitas cahaya rendah. Dengan begitu, hasil penangkapan gambar tetap berkualitas dan tajam kendati dalam keadaan low light.

Selain unggul di lensa, sensor serta resolusi besar, kamera Advan G1 juga dilengkapi fitur canggih, “Quick Way To Shoot”, yaitu cara tercepat untuk selfie. Pengguna tinggal melakukan “Shake” mengocok smartphone (Shake to Selfie), untuk langsung menuju aplikasi kamera, kemudian sentuh sensor fingerprint untuk langsung mengambil foto (Fingerprint to Shoot). Hanya perlu 0,2 detik. Cepat, simple dan menyenangkan.

Tak hanya hobi fotografi yang didukung penuh, telinga pun akan dimanjakan dengan speaker yang mengadopsi titanium accoustic dan smart amplifier. Speaker premium di dalam ruang akustik titanium memberikan resonansi audio yang lebih sempurna, menghasilkan suara bass yang solid dan spektrum audio yang lebar, demi memanjakan telinga para penggunanya. Pengguna juga dimanjakan dengan earphone premium yang didesain khusus untuk memberikan output suara berkarakter bass yang solid, demi pengalaman audio yang memuaskan.

Di sisi lain, Advan G1 juga memperhatikan sisi keamanan dengan mencegah ponsel Anda dengan mudah diakses orang lain. Dengan dukungan fingerprint, pengguna Advan G1 bisa menyimpan data dengan sangat aman. Proteksi sidik jari ini merupakan proteksi yang paling aman di dunia, karena hanya pemilik smartphone tersebut yang bisa mengaksesnya.

Teknologi yang tidak kalah menariknya adalah VR Ready dan Eye Protection. Fitur eyePRO mampu memfilter radiasi sinar biru dari layar yang bisa merusak mata, tanpa mengurangi kecerahan warna. Berpadu dengan hardware Gyroscope Cencor, memberikan pengalaman bermain game VR 360 derajat interaktif yang aman dan nyaman bagi mata. Sedangkan untuk memory, Advan G1 disokong RAM 3GB dan ROM 16 GB yang diharapkan bisa mendukung performa ketika menjalankan berbagai aplikasi.

Dipersenjatai fitur lengkap dengan harga terjangkau, serta dihasilkan dari mekanisme survei yang melibatkan konsumen Tanah Air, Advan G1 sebagai smartphone berkualitas internasional yang dibanderol dengan harga terjangkau, siap untuk menjadi petarung tangguh untuk menghadang agresivitas brand internasional.