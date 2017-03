JAKARTA - Erasmus mundus menawarkan beasiswa singkat khususnya bagi kamu yang sedang menempuh pendidikan pascasarjana atau Magister (S-2). Beasiswa ini akan memberikan kesempatan bagi kamu untuk mendapatkan kursus singkat di sejumlah kampus Eropa yang menjadi mitra.

Beberapa kampus di antaranya University of London di Inggris, Politecnico di Milano, Technische do Porto di Portugal, University of Limerick di Irlandia dan University of Oradea di Romania. Beasiswa ini sendiri akan berjalan selama enam bulan.

Beasiswa yang ditawarkan meliputi tunjangan bulanan sebesar 1000 euro selama enam bulan, biaya perjalanan, biaya asuransi, sampai biaya partisipasi. Untuk mendaftar, kamu pun harus memenuhi sejumlah persyarakat yang telah ditentukan.

Beberapa persyaratan di antaranya tidak menatap maupun bekerja di salah satu negara Eropa, memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahasa pengantar yang akan digunakan. Kamu juga akan membutuhkan sejumlah dokuman yang perlu dilampirkan, seperti bukti identitas, bukti pendaftaran universitas, transkip nilai terakir, CV, surat rekomendasi, motivation letter sampai sertifikasi kemampuan bahasa.

Pendaftaran dilakukan secara online melalui website berikut ini https://econsort.ugent.be/regis.asp?frm=1615. Pendaftarannya sendiri akan ditutup pada 13 Maret 2017. Sementara itu, perkuliahan akan dimulai pada 31 Desember 2017.

Selamat mencoba!