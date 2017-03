TOP AUTOS OF THE WEEK: Berpotensi Terbakar, 1 Juta Mobil Mercy Di-Recall

WASHINGTON - Daimler AG mengumumkan rencana recall terhadap 1 juta unit mobil Mercedes Benz di berbagai negara. Ada permasalahan pada sistem kelistrikan yang berpotensi menyebabkan mobil terbakar.

Hingga Senin 6 Maret 2017, Mercedes Benz sudah menerima 51 laporan peristiwa kebakaran berbagai negara, di mana 30 di antaranya terjadi di Amerika Serikat. Meski demikian tidak ada laporan jatuhnya korban.

Rencananya, Mercedes Benz akan memulai recall kendaraan di AS begitu suku cadang tersedia yakni pada Juli mendatang. AS merupakan salah satu negara dengan jumlah kendaraan terbanyak yang di-recall, yakni mencapai 307.629 unit. Namun tidak disebutkan perincian untuk negara lainnya. Hal yang jelas, Amerika Serikat merupakan satu dari tiga pasar terbesar Mercedes Benz, selain China dan Jerman.

Sementara itu untuk kendaraan yang belum sempat dijual, pihak diler akan melakukan perbaikan terlebih dulu sebelum dipasarkan. Karena itu, Mercedes Benz menjamin mobil-mobil yang dipasarkan setelah pengumuman ini aman dari potensi kebakaran.

Rory Lumsdon, juru bicara Daimler AG menyampaikan, model yang di-recall mencakup hampir semua model Mercedes Benz yakni A Class, B Class, C Class, E Class, serta CLA, GLA, dan GLC. Kendaraan yang di-recall merupakan model 2015-2017.

Ia menjelaskan, pada situasi saat mesin tidak bisa dinyalakan (ruang bakar sudah teraliri bahan bakar), pemilik kendaraan berupaya terus menyalakan kendaraan. Pada saat itulah arus listrik terus mengalir sehingga bisa menyebabkan overheat dan membuat komponen tertentu meleleh.

Menurut Lumsdon, perbaikan hanya memakan waktu satu jam dan konsumen tidak dikenakan biaya.

Sementara itu Kariyanto Hardjosoemarto, deputy director of sales operation Mercedes Benz Cars and network development Mercedes Benz Indonesia, saat dihubungi Senin lalu mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan langsung dari kantor pusat.

"Kalau di Indonesia sendiri terus terang sampai sekarang kami belum menerima informasi dari kantor pusat apakah di Indonesia ada terkena dampaknya atau tidak. Sehingga kami juga belum bisa memberikan konfirmasi berapa unit atau lainnya," kata Kariyanto, kepada Okezone.

Ia menambahkan, dari daftar mobil yang akan di-recall beberapa di antaranya memang dipasarkan di Indonesia. Namun ada juga unit yang sudah dirakit secara lokal di pabrik Mercedes Benz di Wanaherang, Bogor, Jawa Barat.

"Kami sendiri di sini punya fasilitas completely knocked down (CKD) juga, terutama yang kami jual di sini untuk yang tipe-tipe utama seperti GLE, GLC, GLS, dan lainnya. Kalau secara tipe ada C Class dan E Class kan sama juga seperti dipasarkan di sini tapi kalau C Class dan E Class sudah kami produksi di sini CKD-nya. Jadi memang kalau ditanya berapa unit terus terang kami belum menerima edaran dari kantor pusat," jelas dia.