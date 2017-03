DENPASAR - Lima hotel di Nusa Dua, Badung telah dibooking oleh rombongan Kerajaan Arab Saudi kurang lebih selama delapan hari. Salah satunya Hotel ST Regis, yang menjadi tempat istirahat oleh Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz Al Saud.

Untuk menormalkan tingkat hunian hotel tersebut, pihak hotel membutuhkan kurang lebih empat hari. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (Bali) Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau akrab disapa Cok Ace di Denpasar, Sabtu (11/3/2017).

Seperti diketahui bahwa Raja Arab Saudi berada di Bali hanya sampai tanggal 12 Maret 2017. "Untuk menormalkan hotel-hotel yang dibooking tersebut butuh waktu empat hari," ungkapnya.

Pihaknya menegaskan, saat hotel ini dibooking secara menyeluruh, jelas ada biaya tambahan, sebab konsekuensi ketika rombongan ini keluar untuk menyesuaikan okupansi atau isian hotel kembali normal membutuhkan waktu empat hari.

"Begitu out kan tidak langsung hotelnya terisi. Untuk mengembalikan okupansi ratenya. Dari out hari hari kemudian baru kembali stabil lagi. Loss periode ini yang diperhitungkan. Begitu out kan tidak langsung terisi penuh lagi," katanya.

Kunjungan rombongan sang Raja, sambungnya, tentu menjadi kesempatan bagi hotel untuk menaikkan harga. Pihaknya mengaku tidak mengetahui berapa kontrak Raja Arab Saudi dengan hotel ditinggalinya tersebut.

"Untuk biayanya pasti ada tambahan dari biasanya. Apalagi bila ada perubahan-perubahan seperti permintaan raja," katanya.