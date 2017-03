Finalis Mobil Terbaik Dunia 2017 Diumumkan, Ini Daftarnya

NEW YORK - Nominasi mobil terbaik dunia resmi diumumkan baru-baru ini. Ada 75 wartawan automotif dari 23 negara yang menjadi juri. Sebelum menentapkan para finalis, dewan juri melakukan penilaian terhadap puluhan mobil baru dari berbagai merek sesuai dengan kategori yang ditetapkan.

Proses penjuarian sudah berjalan sejak pameran Paris Motor Show pada Oktober 2016, lalu di Los Angeles Auto Show pada akhir November. Saat itu beberapa juri juga melakukan test drive mobil yang baru saja meluncur di kedua pameran mobil terbesar itu. Lalu, bersamaan dengan gelaran Geneva Motor Show 2017, dewan juri memilih sejumlah mobil dari berbagai merek yang masuk final.

Dari enam kategori, yang paling utama adalah World Car of the Year 2017. Pengumuman pemenang akan dilakukan bulan depan bertepatan dengan pelaksanaan New York International Auto Show (NYIAS) 2017.

"New York International Auto Show bangga sekali kembali menjadi tuan rumah dari program penghargaan automotif nomor satu dunia. Setiap tahun kami berharap mengakui dan menghormati 'terbaik dari yang terbaik' dalam industri automotif. Atas nama New York Auto Show, kami ingin mengucapkan selamat kepada seluruh finalis dan berharap semua yang terbaik," kata John LaSorsa, ketua NYIAS, seperti dukutip dari Carscoops.

Berikut ini tiga finalis dari setiap kategori:

World Car of the Year 2017

Audi Q5

Jaguar F-Pace

Volkswagen Tiguan

World Luxury Car 2017

BMW 5-Series

Mercedes Benz E Class

Volvo S90/V90

World Performance Car 2017

Audi R8 spyder

McLaren 570S

Porsche Boxster/Cayman

World Green Car 2017

Chevrolet Bolt

Tesla Model X

Toyota Prius Prime

World Urban Car 2017

BMW i3

Citroen C3

Suzuki Ignis

World Car Design 2017

Jaguar F-Pace

Mercedes Benz S Class Cabriolet

Toyota C-HR. (san)