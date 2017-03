WASHINGTON DC – Wakil Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman disebut terbang ke Amerika Serikat (AS) pada pekan ini. Kunjungan tersebut memiliki agenda utama untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump.

Saudi Press Agency mewartakan, Pangeran Mohammed sudah meninggalkan Saudi pada Senin ini untuk perjalanan bisnis. Pertemuan dengan Trump disinyalir akan terjadi pada Kamis 17 Maret 2017 waktu Washington.

Sebagaimana dikutip dari The New Arab, Senin (13/3/2017) pertemuan sang putra mahkota dengan Trump dan sejumlah pejabat senior AS itu dilakukan guna mendiskusikan cara untuk memperkuat hubungan bilateral Negeri Paman Sam dan Arab Saudi.

Ketika putranya menuju AS, saat ini sang ayah, Raja Salman bin Abdulaziz sedang berada di Jepang. Kunjungannya di Negeri Sakura itu dilaporkan untuk menguatkan hubungan bilateral dengan Saudi serta mempromosikan investasi di perusahaan minyak Aramco.

Sebelumnya Raja Salman sudah berdialog dengan Trump melalui sambungan telefon pada Januari. Keduanya sepakat untuk menguatkan usaha memerangi terorisme serta menciptakan zona aman di Suriah dan Yaman.