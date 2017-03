JAKARTA - Ulama terkenal asal India, Zakir Naik memanfaatkan betul waktunya dengan melakukan dakwah terhadap umat Islam selama berada di Indonesia. Sebelumnya, Zakir Naik sempat bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Rumah Dinas Wakil Presiden, Sabtu 4 Maret 2017 malam.

Dari jadwal yang diterima SINDOnews, Zakir Naik tampaknya masih akan berada di Tanah Air hingga pertengahan bulan April. Zakir Naik akan mengisi waktunya melakukan dakwah di enam kota di Pulau Jawa dan Makassar.

Pada Sabtu 1 April 2017, Zakir Naik akan mengisi dakwah di Masjid Kota wisata Cibubur pukul 08.00-11.00 WIB. Acara dikhususkan hanya kepada muslimah saja.

Sehari berselang pada Minggu 2 April 2017, Zakir Naik mengisi acara di Auditorium Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Mengusung tema Da'wah or Destruction, acara ini dimulai pukul 08.00-12.00 WIB.

Zakir Naik kemudian melanjutkan rangkaian dakwahnya ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di Yogyakarta pada Senin 3 April 2017 pukul 08.00-12.00 WIB dengan tema Misconception of Islam.

Rabu 5 April 2017 giliran Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo yang disambangi Zakir Naik. Mengusung tema Religion in Right Perspective, acara ini dijadwalkan pukul 08.00-12.00 WIB. Lantas, Zakir Naik akan mengisi dakwah dengan tema Similarity Between Islam and Christianity di Stadion Patriot Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 8 April 2017. Dimulai pukul 19.00-24.00 WIB.

Setelah berkeliling di beberapa kota di Pulau Jawa, Zakir Naik menutup dakwahnya di Kota Makassar pada Senin 10 April 2017. Bertempat di Auditorium Universitas Hasanuddin Makassar, Zakir Naik mengusung tema Qur'an and Modern Science. Acara dimulai pukul 08.00-12.00 WIB.