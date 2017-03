JAKARTA – Chairman and CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo berharap di usia 10 tahun, Okezone.com semakin berkembang pesat sesuai visinya yakni sebagai sumber informasi sehingga orang bisa mencari apa saja di Okezone.

"Orang mau cari apa saja pokoknya Okezone. Saya mau Okezone jadi top of mind. Kayak sekarang, orang mau cari info masuk ke Google. Nah, bagaimana caranya supaya orang Indonesia mau cari info masuk Okezone. Kita harus jadi fighter. We have to fight," ucap Hary Tanoe saat merayakan 10 Tahun Okezone.com di Kantor Redaksi Okezone, Gedung iNews Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2017).

Hary Tanoe melanjutkan, kerja keras, kreativitas, serta disiplin yang tinggi harus terus diterapkan pada tahun-tahun berikutnya sehingga prestasi dan pencapaian bisa terus diraih.

"Kita bangun Okezone bukan hanya kata-kata, tapi bangun dengan fighting spirit tinggi, harus kerja keras, kreatitivitas, kalau itu dilakukan pasti semuanya akan jalan," tutur Hary Tanoe.

Kerja keras, kreativitas, serta disiplin itulah yang membuahkan prestasi di usia 10 tahun Okezone.com. Di antaranya adalah meraih sertifikasi dari Dewan Pers sebagai portal berita yang terverifikasi dan terpercaya. Okezone juga meraih penghargaan dari Nugra Jasadarma Pustaloka dari pemerintah atas dedikasinya dalam mengembangkan minat baca di Indonesia.

Selain itu, satu dekade ini ditandai dengan berhasilnya memproduksi lebih dari 1.000 berita per hari. Atas prestasi inilah Museum Rekor Indonesia (MURI) memberikan penghargaan yang langsung diserahkan oleh Ketua MURI Jaya Suprana.