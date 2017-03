SATU dekade (10 tahun) sudah Okezone.com hadir ke tengah-tengah masyarakat sebagai “penyambung” informasi. Satu dekade pula Okezone terus berinovasi mengemas berita secara aktual, updated, tercepat dan terpercaya.

1 Maret 10 tahun lampau (2007), Okezone lahir sebagai portal berita yang berada di bawah naungan MNC Group. Okezone juga jadi salah satu produk asli yang hadir dari tangan dingin CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

Sejak mendirikan MNC Group, Hary Tanoe memang fokus untuk membesarkan media-media televisi yang dimilikinya seperti RCTI, Global TV, dan MNC TV yang masuk ke dalam media tradisional. Didirikannya Okezone, menurut Hary Tanoe, untuk menjawab tantangan media baru yakni media digital.

Merayakan HUT ke-10 di kantor redaksi di Lantai 12, Gedung MNC News Center, Jakarta Pusat pada Senin, (13/3/2017), Okezone turut dibanggakan “kado” Rekor MURI (Museum Rekor Indonesia) dengan kategori "Portal Berita yang Menayangkan Produksi Berita Terbanyak".

So far, Okezone mampu memproduksi rata-rata 1.000 berita per harinya. Rekor tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum MURI Jaya Suprana di Kantor Redaksi Okezone.

"Okezone dan keluarga MNC (Group) benar-benar merupakan pelopor di industri (media) dan ini menjadi suatu penghargaan,” tutur Jaya Suprana di Redaksi Okezone, Senin (13/3/2017).

“Usia 10 waktu yang relatif muda. Tentu peloporan ini menjadi contoh ke teman-temen lain sehingga dapat bersaing di bidang media. Hari ini saya terus terang saya banyak belajar dari bidang streaming, kenapa kok ini dalam produk pemberitaan? Dari sini saya belajar industri (media)," imbuhnya.

Sementara Direktur News and Content Okezone Sylviana Pravita menyebutkan, penghargaan dari MURI ini merupakan bentuk prestasi Okezone untuk para pembaca.

"Prestasi Okezone ini merupakan wujud komitmen dan militansi kami dalam menyajikan konten terbaik bagi audience Okezone. Percayalah kami terus berkomitmen memberikan yang terbaik. Tidak hanya 1.000 berita perhari, tetapi juga konten-konten berita seperti foto, liga bola dan tayangan,” timpal Sylvi.

Sementara Hary Tanoe yang turut hadir bersama sang istri, Liliana Tanaja Tanoesoedibjo, turut menyampaikan sepatah dua patah pesan dalam Ultah ke-10 Okezone.

Hary Tanoe berpesan dan melayangkan motivasi bahwa konsistensi dalam kerja keras dan inovasi itu perlu kalau mau Okezone terus sukses. Kesuksesan juga bukan berarti kita sudah bisa ongkang-ongkang kaki.

“Sukses itu mudah tapi tidak gratis. Artinya, butuh kerja keras untuk mencapai kesuksesan tersebut,” cetus Hary Tanoe di Redaksi Okezone, Senin (13/1/2017).

“Lihat Nokia yang dulu jadi perusahaan ponsel terbesar di dunia. Ketika sukses, mereka masuk ke comfort zone (zona nyaman). Tidak ada inovasi dan akhirnya sekarang kalah bersaing dan menghilang,” sambungnya.

“Sama dengan Yahoo. Sudah besar, tapi masuk comfort zone. Perlahan mereka turun disalip Google. Saat mau dibeli, mereka menolak dan merasa bisa bangkit. Tapi gagal karena sudah terlambat,” tandasnya.

Makanya, Okezone diharapkan selain terus militan dalam hal content berita, juga harus bisa berinovasi agar bisa terus eksis di industri media, terutama yang berbasis online. Met Ultah Okezone yang ke-10, Magnifi10!