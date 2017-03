BOGOR - Penasihat Ekonomi Kerajaan Arab Saudi, Saleh Ali Alwaji memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB) di Auditorium GMSK Kampus IPB Darmaga, Bogor, Jawa Barat.

Di hadapan mahasiswa, Saleh yang juga mantan Dirjen Zakat, Pajak Penghasilan Kementerian Arab Saudi menyampaikan kuliahnya terkait 'The Role Zakat in Reducing Poverty Case of Arab Saudi'.

Ia mengatakan bahwa zakat penting dilaksanakan terutama bagi seorang muslim. Dalam pengelolaan zakat diatur bagaimana cara memuliakan mustahik atau para penerima zakat dan di Arab Saudi tidak perlu mengantre.

"Di Saudi Arabia zakat dibagi menjadi zakat langsung yaitu berupa zakat pertanian, cara pembagian langsung diberikan ke komunitas, dan zakat tidak langsung yaitu berupa zakat peternakan. Zakat tidak langsung ini harus dijual dulu jika akan disetorkan," katanya, Senin (13/3/2017).

Zakat ini wajib dibayarkan dan dikendalikan negara dangan mekanisme dan sistem yang berlaku. Terkait zakat untuk kaum disabilitas, pemerintah Arab Saudi menyiapkan kendaraan khusus dan penyalurannya diatur oleh Menteri Jaminan Sosial.

Dosen FEM IPB, Irfan Syauqi Beik menyampaikan harapannya bahwa pasca kunjungan ini akan ada kerjasama, karena di Arab Saudi juga ada perguruan tinggi yang fokus dalam pengembangan pertanian.

Dalam kesempatan itu, Rektor IPB Herry Suhardiyanto sempat memperlihatkan berbagai inovasi karya IPB yang telah masuk sebagai inovasi paling prospektif yang dikeluarkan Business Innovation Center Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) RI.