JAKARTA - School of Philosophy, Psychology and Language Sciences, University of Edinburgh di Inggris menyiapkan dua beasiswa bagi mahasiswa internasional. Level studi yang tersedia pada beasiswa ini adalah S-2 atau master.

Para penerima beasiswa akan memperoleh biaya kuliah untuk meraih gelar Master of Science (MSc) bidang psikologi. Terdapat pula sedikit tunjangan untuk menanggung biaya riset.

Durasi studi yang dibutuhkan cukup singkat, yakni hanya satu tahun. Seleksi beasiswa sendiri akan berdasarkan pada prestasi akademis dan besar pembiayaan yang dibutuhkan pelamar.

Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pelamar, antara lain mampu memenuhi persyaratan kemampuan bahasa Inggris yang telah ditentukan. Kemudian mendapat letter of acceptance (LoA), baik secara conditional atau unconditional dari School of Philosophy, Psychology and Language Sciences University of Edinburgh.

Untuk itu, langkah pertama yang harus dilakukan, yakni mendaftar secara online sampai mendapat LoA. Kemudian, baru memasukkan aplikasi beasiswa melalui laman University of Edinburgh.

Batas akhir pendaftaran beasiswa ini adalah sampai 2 Mei 2017. Sementara hasil penerima yang lolos akan diumumkan pada Juni mendatang.

Selamat mencoba!