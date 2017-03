SELAMAT! kamu telah berhasil mendapatkan kesempatan untuk wawancara pekerjaan, langkah selanjutnya tentu saja meyakinkan pihak HR, user atau pihak terkait lainnya bahwa kamu merupakan kandidat yang tepat untuk pekerjaan tersebut. Agar terhindar dari kesalahan saat melakukan wawancara, perhatikan 4 hal ini yang baiknya tidak dilakukan.

1. Tidak mencantumkan akun sosial media

Saat ini sosial media merupakan salah satu platform yang banyak digunakan oleh pihak HR dan user ketika mencari kandidat yang tepat dan cocok dengan posisi yang sedang dibutuhkan. Upayakan untuk selalu mencantukan akun sosial media kamu di CV yang kamu kirimkan ke perusahaan yang kamu incar. Dengan demikian sebelum wawancara berlangsung pihak HR dan user sudah mengetahui sedikit profil kamu yang beredar di social media seperti Twitter, Facebook hingga Linkedin yang lebih profesional.

2. Tidak mengirimkan thank you note usai wawancara

Cara yang satu ini terbilang sederhana namun terbukti ampuh untuk membuat pihak HR atau user mempertimbangkan kamu mengisi posisi yang dibutuhkan. Dengan mengirimkan thank you note via email, paling tidak user dan HR melihat keseriusan dan ketertarikan kamu dengan perusahaan dan berterima kasih telah dipilih dan diundang wawancara.

3. Jangan mengarang jawaban

Ketika user atau pihak HR menanyakan suatu hal terkait dengan pengalaman bekerja atau wawasan, upayakan untuk tidak mengarang atau menyampaikan informasi yang tidak benar. Sampaikan semua informasi yang benar dan jelas terkait dengan profil, pengalaman dan hal-hal terkait lainnya tentang diri kamu. Jika kamu tidak mengerti atau belum mengetahui benar jawaban yang diminta oleh pihak HR dan user, berikan alasan yang tepat agar terhindar dari jawaban yang tidak benar.

4. Jangan tampil terlalu kasual

Ketika kamu merasa wawancara berjalan lancar dan kamu merasa cukup akrab dengan pihak HR dan user, upayakan untuk tetap tampil profesional dan hindari berlaku terlalu akrab atau kasual. Hormati user dan pihak HR sepenuhnya agar kredibiltas dan citra kamu sebagai calon pegawai tetap terjaga dengan baik.