SEOUL – Militer Amerika Serikat (AS) akan menempatkan secara permanen drone bersenjata Gray Eagle di Pangkalan Udara Kunsan, di luar Kota Seoul, Korea Selatan (Korsel). Dari lokasi tersebut, Gray Eagle dapat dikerahkan untuk menghantam sasaran militer dan infrastruktur komando Korea Utara (Korut).

Pengerahan drone yang akan ditugaskan pada Brigade Tempur Udara Kedua dari Divisi Infantri Kedua itu merupakan bagian dari rencana yang lebih luas untuk memperkuat setiap divisi pasukan dengan satu unit Gray Eagle.

“Angkatan Darat AS, setelah melakukan koordinasi dengan Angkatan Bersenjata Republik Korea dan Angkatan Udara AS, telah memulai proses untuk menempatkan secara permanen Sistem Udara Tanpa Awak (UAS) Gray Eagle di Pangkalan Udara Kunsan, Republik Korea,” demikian pernyataan dari Pasukan AS Korea (USFK) sebagaimana dilansir Russia Today, Selasa (14/3/2017).

Juru Bicara USFK, Christopher Bush mengatakan, kehadiran Gray Eagle akan menambah kapabilitas intelijen, pengawasan, dan pengintaian pasukan USFK dan Korsel. Namun, dia menjelaskan lebih lanjut mengenai kapan Gray Eagle akan hadir di Negeri Ginseng.

Gray Eagle yang dikembangkan oleh General Atomics dapat dipersenjatai dengan empat rudal AGM-114 Hellfire udara ke darat atau empat bom layang GBU-44/B Viper Strike yang dapat digunakan untuk serangan presisi. Drone itu dapat beroperasi selama 36 jam pada ketinggian 7.600 meter dalam jarak 400 kilometer.

Kabar mengenai pengerahan drone ini muncul di tengah ketegangan yang semakin memuncak di Semenanjung Korea. Korut yang menganggap latihan militer gabungan AS-Korsel yang digelar pekan lalu sebagai provokasi membalas dengan melakukan uji coba rudal balistik yang ditembakkan ke Laut Jepang.