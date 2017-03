MASSACHUSETTS – Badan Meteorologi Amerika Serikat (NWS) menetapkan status darurat untuk negara bagian New York dan New Jersey. Kedua negara bagian tersebut terancam dilanda badai musim dingin. Kondisi salju yang ekstrem diperkirakan melanda New York dan New Jersey sepanjang pekan ke depan.

NWS juga menerbitkan peringatan salju di sebagian wilayah negara bagian Pennsylvania dan Connecticut. Sekolah-sekolah ditutup dan ribuan penerbangan dari serta menuju wilayah-wilayah tersebut dibatalkan. Kondisi tersebut bahkan menyebabkan rencana kunjungan Kanselir Jerman Angela Merkel ke Washington untuk bertemu Presiden Donald Trump ditunda.

Badai musim dingin Stella diperkirakan membawa tiupan angin dengan kecepatan 100 kilometer per jam (km/jam). Badai Stella tampaknya akan menyebabkan gangguan cukup parah bagi para komuter di seluruh wilayah timur laut AS sepanjang Rabu 15 Maret 2017.

“Sepanjang puncak badai, kita akan menghadapi curah hujan salju setebal 2,5-7,6 sentimeter (cm) bahkan hingga 10 cm per jam,” ujar peramal cuaca bernama Alan Dunham di Massachusetts, seperti dimuat BBC, Selasa (14/3/2017).

Lebih dari 6.500 penerbangan dibatalkan setelah peringatan tersebut muncul. Bandara-bandara yang berlokasi di negara bagian New York, Washington, Boston, Baltimore, dan Philadelphia diperkirakan terkena dampak paling parah dari Badai Stella.

Gubernur New York Andrew Cuomo menerbitkan status darurat serta mengimbau para komuter untuk bersiap menghadapi penutupan jalan dan penundaan atau pembatalan perjalanan. Politikus Partai Republik itu meminta warganya untuk membatasi perjalanan jika tidak mendesak. Jika terpaksa, warga disarankan untuk berhati-hati.

Status darurat juga diberlakukan oleh Gubernur New Jersey Chris Christie. Ia meminta semua pegawai negeri di negara bagian New Jersey untuk tidak bepergian dan tetap berada di rumah selama status tersebut.

Badai Stella menyebabkan jadwal kunjungan Angela Merkel terpaksa ditunda. Perempuan Kanselir Jerman pertama itu dijadwalkan berkunjung pada Selasa (14/3/2017), tetapi ditunda hingga Jumat 17 Maret. Badai juga mengakibatkan kunjungan Perdana Menteri Irlandia Enda Kenny ke Boston dipersingkat. Ia juga terpaksa pergi menuju Washington menggunakan kereta api.