JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengatakan, seorang pemimpin harus bisa dekat dengan semua golongan, tanpa membeda-bedakan latar belakang.

"Pemimpin Jakarta itu pemimpin milik semua. Inklusif, tanpa membedakan agama, ras, etnis, status sosial dan berlaku transparan dan jujur serta adil ke semua," ujarnya di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2017).

Hary Tanoe secara khusus sowan ke Ketum PBNU KH. Said Aqil Siradj untuk mengenalkan dua orang jagoannya di Pilgub DKI yakni Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Harapannya, Kiyai Said memberikan nasihat dan masukan kepada pasangan yang terkenal dengan program OK OCE itu.

Menutu Hary Tanoe, pemimpin harus bisa membangun masyarakat kecil. “Hanya bisa dibangun dengan baik, kalau ada keberpihakan, semua orang ingin maju, cuma mereka tidak tahu caranya maju. Jadi kita harus mampu memberikan solusi. Bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraannya. Itu pemimpin amanah yang kita harapkan di Jakarta," terangnya.

Hary Tanoe menganggap, masukan dan saran dari tokoh nasional sekelas Kiyai Said Aqil menambah energi yang dibutuhkan dalam menyonsong putaran kedua Pilgub DKI Jakarta.

"Ini kami tadi sudah melaksanakan deklarasi dukungan dari partai kami, Perindo. Dan setelah itu langsung kemari ke PBNU untuk meminta restu serta doa dari Kyai," pungkasnya.