PEKANBARU - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Riau membongkar jaringan prostitusi online. Salah satu pekerja seks komersial (PSK) diketahui masih dibawah umur berinisial S (16).



Dalam kasus ini polisi menetapkan dua mucikarinya DR (23) mahasiswa dan teman wanitanya, RK (17) sebagai tersangka. Pasangan inilah yang bertugas mencari pelanggan. Sementara tiga wanita lainnya yang merupakan PSK juga turut diamankan. Mereka adalah W (19), L (24) dan YM (19).



"Setelah dilakukan lidik, akhirnya kita menetapkan dua orang dalam kasus prostitusi online sebagai tersangka,"ucap Kepala Sub Direktorat III Reskkrim Umum Polda Riau, AKBP Fibri Karpiananto Selasa (14/3/2017).



Keenam orang itu ditangkap polisi di sebuah hotel ternama di Pekanbaru pada 10 Maret 2017. Saat ditangkap saat sedang menunggu pelanggan.



Fibri menjelaskan, untuk satu tarif short time, para PSK muda ini mematok harga Rp 800 ribu. Untuk sekali kencan per PSK dipotong Rp 200 untuk dua mucikari.



"Selain berperan sebagai mucukari, RK juga mau melayani pelanggan dengan tarif Rp 800 juga,"imbuhnya.



Antara mucikari dan para PSK ini kenal karena kos mereka berdekatan. Para wanita inilah yang meminta dicarikan pelanggan dengan tarif yang sudah disepakati. Alasan mereka mau menjadi PSK karena faktor ekonomi.



"Mereka semua warga Pekanbaru. Untuk mencari pelanggan,. Kedua mucikari ini menggunakan jejaring sosial, We Chat untuk menjajakan para PSK. Setelah mendapat pelanggan barulah ditentukan transaksi esek esek itu. Pengakuannya sih baru sekali, tapi akan kita selidiki kebenarannya," tandasnya. (sym)