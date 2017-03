JAKARTA - Mahasiswa Indonesia kembali mengharumkan nama bangsa. Kali ini, delapan delegasi dari Universitas Brawijaya (UB) berhasil meraih penghargaan dalam kompetisi Resolution Project, Harvard Model United Nation 2017 di Boston, Amerika Serikat (AS).

Pada ajang tersebut, para delegasi melakukan simulasi sidang PBB. Mereka terbagi dalam dua kompetisi, yakni Disarmament and International Security, Social Humanitarian and Cultural, Cabinet People of Bangladesh, dan Press Corps. Sedangkan salah satu proyek yang mendapat juara adalah DENTMOX.

DENTMOX menjadi satu-satunya tim dari Indonesia yang meraih juara pada kategori The Resolution Project. Penelitian ini berupa peralatan portabel dokter gigi yang dilengkapi dengan alat sterilisasi.

"Hal ini dilatarbelakangi kesulitan dokter gigi untuk praktik di wilayah pelosok, salah satunya karena kesulitan mendapat aliran listrik. Padahal setiap dokter gigi membutuhkan alat sterilisasi yang mengandalkan listrik," tutur salah satu mahasiswa, Donny Ramadhan, dilansir dari laman UB, Rabu (15/3/2017).

Donny menjelaskan, sistem DENTMOX bekerja menggunakan energi panas matahari yang disimpan dalam powerbank sollar cell. Keunggulan dari alat ini, yakni ringkas dan mudah dibawa kemana-mana.

"DENTMOX melakukan sterilisasi menggunakan sinar UV, sehingga tidak membuat alat menjadi tumpul dan terbakar karena tidak menimbulkan radiasi. Dimensi alat ini hanya seukuran laptop, terdiri atas LCD, lampu LED, buzer, dan lampu UV untuk sterilisasi," paparnya.

Mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Gigi itu menambahkan, penggunaan powerbank dapat menyimpan listrik, serta lebih murah dan cepat dalam proses sterilisasi. Lantaran meraih juara, tim UB pun mendapat dana hibah senilai USD3.000 untuk pengembangan purwarupa dan penyempurnaan DENTMOX. (ira)