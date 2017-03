Kapan Mazda All New CX-5 Masuk Indonesia?

JAKARTA – Mazda all new CX-5 melakukan debut di Los Angeles Auto Show, Amerika Serikat (AS), pada November 2016. Datang sebagai model 2017, sport utility vehicle (SUV) ini mulai dipasarkan di Jepang pada Februari 2017. Setelah itu, merambah pasar lain di sepanjang tahun ini. Lantas, apakah Indonesia masuk daftar kedatangan all new CX-5?

"All new CX-5 yang baru di Amerika itu ya, menarik tampilannya. Kita lagi pelajari untuk harganya dan lainnya, tunggu sajalah nanti," ujar Ricky Thio, sales marketing and public relation director PT Eurokars Motor Indonesia (EMI), belum lama ini.

Sementara Bonar Pakpahan, product planing PT EMI, mengatakan sampai sekarang pihaknya masih melihat perkembangan pasar automotif di Indonesia terlebih dulu. "Ya kita lihat perkembangan dulu, secepatnya akan kami hadirkan. Tunggu kejutan dari kami," tuturnya

Desain eksterior all new CX-5 sendiri telah diperbarui, seperti grille yang diberi sentuhan gunmetal grey layaknya pada CX-3 dan CX-9. Perangkat lainnya yaitu lampu utama LED dengan desain lebih ramping dibanding sebelumnya, apron lebih rendah, dan fasia depan mirip CX-3. Mazda menawarkan warna baru yaitu soul red crystal.

Bagian kabin benar-benar dirancang ulang untuk menawarkan simetri yang lebih baik dari sebelumnya, konsol tengah tampil lebih baik, dan lubang ventilasi (AC) tampak tidak terlihat seperti yang ditemukan pada Mazda model sekarang. Sistem infotainment MZD tidak lagi terbungkus seperti versi sebelumnya.

Pada bagian performa, Mazda masih mengandalkan mesin lama yaitu dua unit bensin Sky Activ-G di 2,0 dan 2,5 liter; serta satu diesel Sky Activ-D 2,2 liter. Mesinnya akan dipasangkan ke transmisi otomatis atau manual enam percepatan dengan i-Activ AWD sebagai pilihan.

Berdasarkan segmen kendaraan, pesaing terdekat CX-5 di pasar Indonesia adalah Honda CR-V. (san)