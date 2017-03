LONDON - Wilayah timur laut Amerika Serikat (AS) baru saja dilanda Badai Stella. Akibatnya, sejumlah wilayah di Negara Bagian New York diselimuti salju tebal.

Tak hanya AS kini Inggris juga harus bersiap untuk menghadapi kedatangan Badai Stella. Badai tersebut diperkirakan memiliki kecepatan angin sekira 113 kilometer (km) per jam. Dan berpotensi menyelimuti Inggris dengan salju tebal.

Sebagaimana diwartakan Metro, Rabu (15/3/2017), akibat Badai Stella yang akan datang sekira 8.000 jadwal penerbangan di Inggris menjadi berantakan. Selain itu, beberapa sekolah dikabarkan terpaksa diliburkan dan aliran listrik terputus di beberapa daerah.

Di AS, Badai Stella telah memicu banjir di wlayah New Jersey. Wilayah pesisir negara bagian tersebut digenangi limpasan air hujan. Ribuan penerbangan di AS juga terpaksa dibatalkan akibat Badai Stella. (rav)