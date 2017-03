JAKARTA – Program One Kecamatan One Center Entrepreneurship (OK OCE) atau satu pusat kewirausahaan di setiap kecamatan dapat merangsang para pelaku usaha baru sehingga dunia kewirausahaan semakin berkembang.

Hal itu disampaikan calon wakil gubernur (cawagub) DKI, Sandiaga Uno, saat bertemu dengan Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang & Distribusi Indonesia (Ardin) di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2017).

"Kewirausahaan semakin berkembang dan dinantikan masyarakat. Ardin memainkan posisi yang sangat penting peluang usaha menjadi peluang lapangan kerja," kata Sandi.

Acara yang juga dihadiri Ketua umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang & Distribusi Indonesia (Ardin), Bambang Soesatyo, Sandiaga menjelaskan bahwa OK OCE lahir akibat minimnya lapangan pekerjaan serta peluang bisnis di Ibu Kota.

"Di seluruh Indonesia sudah banyak yang minta ikut OK OCE, tidak hanya di Jakarta. Makin langkanya lapangan pekerjaan membuat program ini terasa gelombangnya. Saya datang ke sini bukan untuk berkampanye. Tapi kalau didoain ya Alhamdulillah banget," tutupnya.