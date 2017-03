JAKARTA - Perguruan tinggi negeri (PTN) masih menjadi pilihan utama sebagian besar pelajar karena berbagai keunggulan yang ditawarkan. Sayangnya, menembus PTN tidaklah mudah. Bahkan, hanya siswa terpilih yang diberi kesempatan mendaftar tanpa jalur tes atau Seleksi Nasional Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Tak usah khawatir, pada 16 Mei mendatang calon mahasiswa masih bisa mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN). Kali ini, Okezone juga akan membantumu melakukan persiapan dengan menyediakan try out online menghadapi SBMPTN 2017.

Try out online SBMPTN Okezone menyediakan tiga paket soal, yakni saintek, soshum, dan campuran atau IPC. Untuk mengakses try out online Okezone, kamu bisa langsung mengunjungi laman http://tryout.okezone.com/ atau klik banner try out di laman utama Okezone.

Menariknya, try out ini bisa kamu ikuti secara berulang-ulang, lho. Sebab, Okezone menyediakan varian soal lain ketika kamu mengerjakan try out di waktu yang berbeda.

Kamu bisa langsung mengetahui hasil try out setelah selesai mengerjakan soal. Tak hanya itu, Okezone juga akan me-ranking perolehan nilaimu dengan peserta try out lainnya. Sehingga, try out online ini juga bisa memberi bayangan posisimu di antara pesaing lainnya. Tersedia pula hadiah menarik senilai puluhan juta bagi peraih nilai tertinggi. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya!