Setelah Honda Mobilio, Giliran Odyssey & City yang Berdandan

JAKARTA - Setelah menghadirkan new Mobilio pada Januari lalu, PT Honda Prospect Motor (HPM) kembali meluncurkan produk barunya, yaitu MPV premium all new Odyssey dan sedan new City.

Honda Odyssey generasi kelima ini dilengkapi dengan beberapa fitur baru, seperti cradle seat pertama di dunia serta bangku baris kedua terpanjang di kelasnya.

"Honda Odyssey merupakan model flagship Honda di Indonesia yang terus membawa terobosan dalam teknologi dan kenyamanan," ujar Tomoki Uchida, president director PT HPM, Kamis (16/3/2017).

Mobil pesaing Toyota Alphard dan Nissan Elgrand ini juga menggunakan desain eksterior baru, meliputi front grille, pelek 17 inci, dan garnish foglamp. Bagian interior turut berubah menyesuaikan eksteriornya, termasuk pengaplikasian sistem infotainment baru.

Honda hanya menjual satu varian all new Odyssey dengan harga Rp718 juta on the road Jakarta.

Di Indonesia, Odyssey sudah terjual sebanyak 3.560 unit sejak pertama kali diluncurkan pada 2005.

Sementara itu, Honda City yang diluncurkan merupakan generasi keempat. Mobil low sedan ini tampil dengan desain eksterior lebih tajam yang tampak pada lampu utama LED, perubahan di bumper depan dan belakang, grille, foglamp, cover kaca spion dengan LED turning signal, serta pelek 16 inci.

Honda City dipasarkan dalam varian transmisi manual dan otomatis dengan harga mulai dari Rp312 juta. Mobil pesaing Toyota Vios ini sudah terjual sebanyak 69 ribu unit lebih sejak pertama kali dipasarkan dan menyandang status sedan terlaris di Indonesia.

"Kami percaya penyegaran ini akan memberikan nilai lebih bagi konsumen dan meneruskan model ini di Indonesia," kata Jonfis, marketing and aftersales service director HPM.